Ребенок всю ночь кричал и звал маму, которая погибла в аварии.

Пятилетний Назар, который потерял в жутком ДТП в Тернопольской области маму и папу, уже перенес одну операцию. Ребенок до сих пор не знает, что он сирота и постоянно зовет маму.

Об этом сообщает ternopoliany.te.ua.

В больнице за Назаром присматривает его тетя Мария Штепована. По ее словам, погибших Аллу и Владимира уже похоронили, но малышу пока ничего не говорили.

"Назарчик не знает, что родителей нет, он думает, что они в другой больнице, ведь во время аварии он все время был в сознании. Позавчера был очень в эмоциональном состоянии – все время кричал, что хочет к маме", – поделилась женщина.

Читайте такжеМедики рассказали о состоянии детей, которых вчера в Харькове сбил внедорожникМалыш серьезно пострадал в ДТП, у него много травм. Врачи уже сделали ему одну операцию и сейчас решают, нужно ли будет еще одно хирургическое вмешательство.

"Спрашивает меня, "он мертв", и тут же сам отвечает, что жив, но "папа и мама исчезли", - рассказала тетя мальчика.

Женщина планирует усыновить пятилетнего Назара и 16-летнего сына Аллы от первого брака, так как он также остался сиротой.

Смертельное ДТП в Тернопольской области: что известно

Трагическое ДТП произошло 8 ноября около 19:30 в селе Шибалин Бережанского района. Пьяный водитель Skoda Yeti вылетел на встречную полосу и протаранил с Daewoo Lanos, в котором ехала супружеская пара - Владимир и Алла Подоляк - с ребенком.

За рулем Skoda Yeti находился Руслан К. Он является местным предпринимателем и владеет магазином на рынке. Сам виновник родом из села Козова Тернопольской области. У мужчины трое детей, при этом младшему нет и года.

Руслан на месте ДТП вел себя странно. Сначала он кому-то звонил, а после сделал вид, что ему плохо и лег на асфальт. Правоохранители установили, что у виновника в крови 1,3 промилле алкоголя. Суд уже взял его под стражу. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Автор: Анастасия Горбачева