Пятилетний Назар находится в реанимации, а 16-летний Саша - с родственниками.

Виновник смертельного ДТП в Тернопольской области, в которой погибла семейная пара, а их пятилетний ребенок попал в реанимацию, оказался местный предприниматель. На месте аварии он сначала кому-то звонил, а потом сделал вид, что ему стало плохо.

Об этом пишет Obozrevatel.

Трагическое ДТП произошла 8 ноября около 19:30 в селе Шибалин Бережанского района. Пьяный водитель Skoda Yeti вылетел на встречную полосу и протаранил с Daewoo Lanos, в котором ехала супружеская пара - Владимир и Алла Подоляк - с ребенком.

Малыш при ударе оказался на передней панели под лобовым стеклом автомобиля. За жизнь маленького Назара борются врачи.

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Что известно о виновнике аварии

За рулем Skoda Yeti находился Руслан К. Он является местным предпринимателем и владеет магазином на рынке. Сам виновник родом из села Козова Тернопольской области. У мужчины трое детей, при этом младшему нет и года.

Руслан на месте ДТП вел себя странно. Сначала он кому-то звонил, а после сделал вид, что ему плохо и лег на асфальт. Правоохранители установили, что у виновника в крови 1,3 промилле алкоголя. Суд уже взял его под стражу. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Что известно о погибших

Для Владимира и Аллы это был не первый брак. У Аллы от предыдущих отношений есть 16-летний сын Саша. Подростка в тот злосчастный вечер не было в машине. Маленького Назара женщина уже родила от Владимира.

Для главы семейства это был уже третий брак. Знакомые утверждают, что пара знакома давно и в юности даже собирались пожениться, но расстались.

Читайте такжеВ Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели бабушку (фото, видео)Владимир ездил на заработки по Украине. Алла по образованию была учителем украинского языка и литературы, но работала парикмахером, потому что так могла заработать больше.

"Часть времени она работала в Тернополе, а потом уезжала в село, на подработки. Там у нее было много заказов на свадебные прически", – рассказала подруга погибшей.

В тот вечер супруги возвращались из родного села Гиновичи, куда ездили на крестины к брату Аллы. У мужчины недавно родилась дочь.

"У Аллы в конце лета погибла мама с отчимом, а о ее отце ничего неизвестно, он давно ушел из семьи. С кем останутся Назар и Саша, пока не знаем. Назаром занимается сейчас сестра Володи. А у Саши его родной отец тоже погиб два года назад, есть только бабушка", – рассказала местная жительница.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник вечером, 8 ноября, в селе Шибалин (находится под Тернополем), по предварительным данным, пьяный мужчина на Skoda Yeti выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Daewoo Lanos, в котором ехала семья.

В результате ДТП на Тернопольщине женщина и мужчина сразу погибли, выжил пятилетний мальчик,

Автор: Анастасия Горбачева