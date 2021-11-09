Ребенок после ДТП в Тернопольской области оказался на панели возле лобового стекла авто, отметили в полиции.

В понедельник вечером, 8 ноября, в селе Шибалин (находится под Тернополем), по предварительным данным, пьяный мужчина на Skoda Yeti выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Daewoo Lanos, в котором ехала семья.

В результате ДТП на Тернопольщине женщина и мужчина сразу погибли, выжил пятилетний мальчик, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

В ведомстве добавили, что мальчик от удара оказался на панели возле лобового стекла, правоохранители отвезли его в больницу. Ребенок попал в реанимацию.

Читайте такжеОдной из жертв оторвало голову: на Тернопольщине мужчина сдался полиции после совершенного 15 лет назад ДТПЗа рулем Skoda был мужчина 1978 года рождения. Водитель прошел тест на наличие спиртного в крови – алкотестер показал 1,3 промилле (норма – 0,2 промилле). Также у мужчины взяли образцы крови.

Начато производство по ч. 4 ст. 286-1 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц") Уголовного кодекса.

Максимальное наказание за такое правонарушение – 12 лет тюрьмы и лишение права управлять машинами на срок до 10 лет.

Напомним, в начале октября в селе Озерна Тернопольской области столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик, пострадали три человека, в частности, 22-летняя девушка осталась без руки.

Предварительно известно, что авария могла произойти по вине водителя буса – он мог не соблюсти безопасную дистанцию и врезаться в грузовик, который ехал перед ним.

Автор: Екатерина Присяжнюк