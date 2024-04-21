Инцидент произошел в киевском ресторане "Гудвайн".

Сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян оказался в эпицентре скандала.

Как сообщил украинский предприниматель Максим Шкиль на своей странице в Facebook, инцидент произошел в киевском ресторане "Гудвайн".

Предприниматель заранее заказал столик в столичном заедении, а когда пришел туда, то оказалось, что его занял другой посетитель.

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"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали – вы две дуры, здесь сидеть буду я. После чего посетитель резерв отбросил и сел за стол", - передал Шкиль слова администратора.

А затем начались угрозы и красноречивое описание перспективы, что может случиться с теми, кто посмел потревожить "важную персону".

"После того, как с данным "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, сидящая с ним девушка говорит: вы даже не представляете, кто мы... Разговор закончился тем, что нам всем было обрисовано наше будущее и пара с угрозами ушла", – рассказал предприниматель о произошедшем.

Максим Шкиль выяснил, что дерзким посетителем ресторана был Виталий Манасян, работающий в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком с российским диалектом", – отметил в соцсети предприниматель.

Чуть позже в телеграм-каналах появилась информация, что министр МВД Игорь Клименко спустя 2 часа дал приказ уволить данного сотрудника.

Что сказали в полиции

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева сообщила корреспонденту УНИАН, что работник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян уволен сегодня, 21 апреля, по решению Национальной полиции, поскольку этот вопрос относится к компетенции именно Нацполиции, а не главы МВД.

"Назначение и увольнение сотрудников департамента стратегических расследований - это компетенция Национальной полиции Украины. Конечно, министр видел то сообщение, которое распространяется в средствах массовой информации. Утром было проведено служебное расследование и по этой информации уволен данный работник", - сообщила Рева.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на расстрел полицейских в Гайсинском районе Винницкой области в ночь на 20 апреля.

Министр отметил, что виновных ждет наказание по всей строгости закона.

"Неважно, кто и в какой одежде... В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона", - сказал Клименко, косвенно подтвердив, что подозреваемые могут быть причастны к военной службе.

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