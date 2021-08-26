В результате ДТП погибли два человека.

Смертельная авария произошла в Запорожской области. В результате столкновения грузовика и легкового авто погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Трагедия произошла 25 августа вблизи села Шелюги на автодороге Акимовка-Кирилловка. По данным спасателей, столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик "RENAULT".

"Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, отключили аккумуляторную батарею, газобаллонное оборудование автомобиля и деблокировали погибшего водителя и пассажира легковой машины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе внедорожник опрокинул автомобиль скорой помощи (видео)Личности погибших устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

На месте аварии работали от ГСЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. Полиция начала расследование ДТП.

На опубликованном полицией фото видно, что у легковушки фактически снесло переднюю часть.

Как ранее сообщал УНИАН, на Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и двое травмированы. По предварительной информации, автомобиль марки Kia Cerato, под управлением водителя 1989 года рождения, допустил наезд на отбойник, в результате чего погибли двое пассажиров: женщина, 1977 года рождения, и мужчина, 1975 года рождения.

Автор: Анастасия Горбачева