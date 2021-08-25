Двое пассажиров погибли на месте, среди пострадавших в аварии - водитель и восьмилетний ребенок.

На Полтавщине полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и двое травмированы.

Как сообщили в полиции Полтавской области, авария произошла 25 августа на автодороге М03 вблизи села Россошенцы.

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По предварительной информации, автомобиль марки Kia Cerato, под управлением водителя 1989 года рождения, допустил наезд на отбойник, в результате чего погибли двое пассажиров: женщина, 1977 года рождения, и мужчина, 1975 года рождения.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия травмировались водитель и несовершеннолетний пассажир, 2013 года рождения, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Полиция продолжает работать на месте происшествия с целью установления причин и обстоятельств аварии.

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Автор: Татьяна Герасименко