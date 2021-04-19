В Киеве в подъезде жилого дома нашли два артиллерийских снаряда Д-122 мм и Д-76 мм.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении ГСЧС в городе Киеве.
Боеприпасы лежали на почтовом ящике в доме на ул. Курчатова, 13, в Деснянском районе столицы.
Читайте такжеВ киевской многоэтажке обвалились балконы (фото)В тот же день, 18 апреля, на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометная мина Д-50 мм.
"Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра обнаруженные боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне", - рассказали спасатели.
Отмечается, что с начала 2021 года на территории Киева изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.
Главные новости Украины и мира на утро 19 апреля
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