Рокитновский район в Ривненской области считают рекордсменом по рождаемости. В одном из сел Глинное – более 600 многодетных семей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сам староста села Глинного подтверждает, что тоже родился в многодетной семье – его родители имели 15 детей, но у него "только" 9.
Одна из семей в селе имеет рекордные 19 детей. Мать семейства Светлана Ковалевич добавляет, что в декрете провела 30 лет, столько же ее старшему сыну. Почти каждый месяц семья празднует чей-то день рождения.
В Украине почти 400 тысяч семей, имеющих трех и более детей согласно подсчету 2011 года. Около 76,4 % от общего количества украинских семей с тремя и более детьми живут за чертой бедности.
Дети из многодетных семей в Украине получают внешкольное образование бесплатно. Семьям, имеющим трех и более детей, плата за питание детей в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях снижается на 50%.
Матерям, которые родили пятеро или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, устанавливаются пенсии за особые заслуги перед Украиной, то есть устанавливается надбавка к начисленной пенсии в размере от 35 до 40% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.
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