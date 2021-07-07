Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. В декрет может пойти любой родственник, если мать одиночка.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале по результатам кадровых назначений во время сегодняшнего заседания правительства.

"Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или другого совершеннолетнего родственника одинокой матери", - отметил он.

Он уточнил, что отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих. Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Закон вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

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Автор: Леся Лещенко