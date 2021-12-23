В месте, где возник пожар, не было огнетушителей для его своевременной ликвидации.

Винницкий горрайонный суд применил к арендатору базы отдыха, где вчера при пожаре погибла девушка, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Из материалов ходатайства стало известно, что в помещении гостиницы возник пожар, который не был своевременно погашен соответствующими средствами тушения из-за их отсутствия в месте возникновения возгорания, из-за чего произошло быстрое неконтролируемое распространение огня, которое привело к гибели девушки, а также причинило вред здоровью двум работникам комплекса", - говорится в сообщении.

Женщине, которая подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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22 декабря, около 03:00 в Винницкой области в комплексе отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое травмировались.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

По данным полиции, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Еще два человека-19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.

Позже стало известно, что в пожаре погибла 21-летняя уроженка АР Крым.

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