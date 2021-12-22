Женщине готовят сообщение о подозрении.

Арендатор гостиничного комплекса в Винницкой области, где произошел смертельный пожар, задержан. Следователи готовят сообщение о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области

"46-летняя арендатор гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Следователи готовит материалы для объявления женщине о подозрении по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

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22 декабря, около 03:00 в Винницкой области в комплексе отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое травмировались.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

По данным полиции, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.

Позже стало известно, что в пожаре погибла 21-летняя уроженка АР Крым.

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