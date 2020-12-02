В Киеве произошло ДТП с участием бензовоза и грузовика. В результате аварии погиб один человек.
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По предварительным данным, бензовоз протаранил припаркованный грузовик.
«Произошло это среди ночи на выезде из столицы. Водитель грузовика припарковался, чтобы отдохнуть и не ехать ночью. А проснулся от мощного удара. Бензовоз протаранил грузовую машину и еще около 50 метров ее протащил. Его переднюю часть смяло полностью», - говорится в сюжете.
Водитель бензовоза получил несовместимые с жизнью травмы. Из салона его тело доставали спасатели.
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