25 июля на Берестейском проспекте в столице водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту.

Водитель автомобиля, совершившего смертельное ДТП на блокпосту в Киеве 25 июля, взят под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года, совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера пресечения избрана Шевченковским районным судом г. Киева.

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Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве - что известно

25 июля на Берестейском проспекте в столице водитель автомобиля Volkswagen в период действия комендантского часа совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате ДТП один военный от полученных травм скончался, а другой - госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий.

Водителя задержали на месте. Предварительно, он был трезв.

25 июля мужчина получил подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю авто грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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