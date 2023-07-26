Водитель автомобиля, совершившего смертельное ДТП на блокпосту в Киеве 25 июля, взят под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года, совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера пресечения избрана Шевченковским районным судом г. Киева.
Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве - что известно
25 июля на Берестейском проспекте в столице водитель автомобиля Volkswagen в период действия комендантского часа совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту. В результате ДТП один военный от полученных травм скончался, а другой - госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий.
Водителя задержали на месте. Предварительно, он был трезв.
25 июля мужчина получил подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю авто грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.