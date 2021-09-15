Дмитрию Белоусу исполнилось 60 лет, по этому случаю он организовал ветеранский матч.

В Черновицкой области во время футбольного матча на сельском стадионе умер ветеран областного футбольного клуба "Буковина" Дмитрий Белоус. Мужчина ушел из жизни довольно трагично - в свой юбилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городской федерации футбола, трагическое событие произошло 14 сентября, в 60-й день рождения Белоуса на стадионе в селе Коровия Черновицкого района.

По информации очевидцев, по случаю своего юбилея Дмитрий Белоус организовал матч ветеранов "Буковины". Как рассказали медики, сам Белоус не участвовал в игре из-за состояния здоровья, ведь имел проблемы с сердцем.

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Дмитрий Белоус - справка УНИАН

Дмитрий Белоус – советский и украинский футболист, полузащитник, нападающий. Он родился 14 сентября 1961 года в селе окно бывшего Заставновского района. Большую часть своей карьеры провел в "Буковине" (Черновцы) и "Металлурге" (Запорожье)

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Автор: Николай Кобылюк