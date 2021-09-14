Стелла Клименко умерла 13 сентября.

Участник украинского шоу "МастерШеф" Николай Люлько сообщил о смерти своей 30-летней коллеги Стеллы Клименко.

"Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект "МастерШеф. Профессионалы"! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла…" – написал Люлько.

Напомним, девушка покинула проект "МастерШеф" после того, как у нее обнаружили коронавирус. Мама девушки написала, что она умерла внезапно и коронавирус здесь не при чем.

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Кулинар работала в киевском ресторане "Аляска" под руководством Николая Люлько. Вместе же они и участвовали в проекте "МастерШеф". Кроме того, у Клименко был собственный бизнес - она готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Также девушка мечтала открыть свой собственный ресторан.

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Автор: Диана Могилевич