Адвокат таксиста заявил, что полицейские избили мужчину.

Правоохранители почти сутки держали в отделении таксиста, в машине которого обнаружили тело народного депутата Антона Полякова. Полицейские якобы избили мужчину.

Об этом рассказал адвокат таксиста в комментарии ТСН.

По его словам, Полякова в машину такси пересадили из другого авто, хотя ранее таксист говорил, что подобрал нардепа на остановке общественного транспорта.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - рассказал адвокат.

Читайте такжеВ МВД подтвердили, что в крови умершего Полякова нашли метадонКроме того, он указал, что водитель такси нарушил правила дорожного движения, потому что спешил отвезти Полякова в больницу, когда ему стало плохо.

Также адвокат сообщил, что таксиста держали в отделении почти сутки вместо трех часов, а также скрывали его место нахождение. В то же время пострадавший не намерен судиться с правоохранительными органами, потому что он "обычный парень и просто хочет жить".

По данным журналистов, водитель такси якобы в 2017 году был судим по части 2 статьи 149 "Торговля людьми" Уголовного кодекса Украины.

Смерть Антона Полякова

Напомним, умер Антон Поляков в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков скончался из-за реакции алкоголя и метадона.

Автор: Анастасия Горбачева