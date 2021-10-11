Провести в последний путь депутата пришли несколько сотен горожан.

В Чернигове сегодня прощаются с народным депутатом Антоном Поляковым (группа "За майбутнє"), который скоропостижно скончался в ночь на 8 октября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония прощания, которая длилась почти два часа, прошла в холле филармонического центра фестивалей и концертных программ. Она проходила с соблюдением карантинных ограничений – в помещении не допускали массового скопления людей.

Попрощаться с Поляковым пришли его родные и близкие, а также прибыли его коллеги, в частности, экс-спикер ВР Дмитрий Разумков и депутаты из парламентской группы "Партия "За майбутнє".

Сопредседатель этой группы Тарас Батенко прокомментировал журналистам ситуацию с некорректными высказываниями, которые позволила себе депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова о смерти Полякова. В частности, нардеп рассказал об инициировании отзыва ее с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Провести в последний путь пришли горожане, которые знали Полякова, или которым он помогал. В частных разговорах большинство из них не верит, что депутат употреблял наркотики и это стало причиной его смерти.

"Да, он мог иногда выпить, но никогда не употреблял наркотических средств и выступал против курения сигарет", - отметил один из близких знакомых умершего.

Отпевание Полякова проходит в Спасо-Преображенском соборе. Похоронят народного депутата на местном кладбище "Яцево".

Смерть нардепа Полякова: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

Читайте такжеВ МВД подтвердили, что в крови умершего Полякова нашли метадонПо данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" реанимировать нардепа не удалось.

По факту смерти начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции рассматривают несколько версий смерти – хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

9 октября депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко, ссылаясь на результаты токсикологической экспертизы, сообщила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Автор: Ирина Синельник