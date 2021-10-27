Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту выявленного на столичных Осокорках тела мужчины полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение о том, что на придомовой территории дома на ул. Завальной обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По адресу была направлена следственно-оперативная группа.

"Предварительно полицейские установили, что между компанией знакомых возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого. Впоследствии 30-летнего пострадавшего без признаков жизни обнаружили прохожие и вызвали полицию. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что открыто уголовное производство, сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Продолжается досудебное расследование.

Смерть АТОшника в Киеве: что известно

Как сообщила перед этим "Магнолия-ТВ" в своем Telegram-канале, на улице Завальной нашли тело бывшего АТОшника.

Его друзья рассказали журналистам, что мужчина после возвращения с войны работал на стройке и снимал жилье.

Впоследствии, когда денег стало не хватать на аренду комнаты, он переселился в заброшенный дом на столичном Славутиче. Нашел "друзей" по рюмке в ближайшей наливайке - мужчину с судимостью и его беременную подругу, которые впоследствии прожили с АТОвцем в заброшенном доме почти месяц.

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Автор: Инна Андалицкая