Мужчина проживал в заброшенном доме на Славутиче.

В Киеве произошло убийство - жизни лишили 36-летнего ветерана войны на Донбассе.

Как сообщает "Магнолия-ТВ" в своем Телеграм-канале, тело погибшего нашли на улице Завальной. Его друзья рассказали журналистам, что мужчина после возвращения с войны работал на стройке и снимал жилье. Впоследствии, когда денег стало не хватать на аренду комнаты, он переселился в заброшенный дом на столичном Славутиче. Заработанные деньги он частично отдавал бывшей жене на воспитание дочери. По словам знакомых погибшего, из-за нехватки средств он начал злоупотреблять алкоголем.

"Нашел "друзей" по рюмке в ближайшей наливайке. Такими "друзьями" стали мужчина с судимостью и его беременная подруга, которые впоследствии прожили с АТОшником в заброшенном доме почти месяц. Именно этот человек будучи "под шофе" в местном кафе проговорился о смерти. Мол, шел по обочине и заметил, как ноги Дмитрия (так звали погибшего) торчат из-под кустов. Новоиспеченный друг пояснил, что боялся сообщить в полицию об ужасной находке, потому что уже привлекался к уголовной ответственности. Зато затащил тело в заброшенный дом, где почти сутки с подругой на сносях и еще одним любителем водки отдыхали", - говорится в сообщении.

Правоохранителей вызвали друзья Дмитрия после того, как он долго не выходил на связь. Кроме того, слухи о его смерти пошли от сотрудниц местного кафе.

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"Во дворе дома вместе с правоохранителями увидели новоиспеченных жителей захолустья. Сначала люди сказали, что "хозяин" дома пошел за бутылкой, но потом все же показали, где спрятали погибшего. Тело 36-летнего мужчины было изувечено. Друзья покойного предполагают, что именно новые "сожители" убили их товарища", - рассказали журналисты.

На месте работали правоохранители, однако официальной информации о преступлении в полиции пока не предоставляли.

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Автор: Виолетта Орлова