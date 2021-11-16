Правоохранители разыскивают лицо, причастное к убийству копа.

В Рубежном Луганской области на территории админздания обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", – говорится в сообщении.

На территории города введена полицейская операция для выявления и задержания лица, причастного к убийству.

Читайте такжеВ Одесской области нашли повешенным полицейского: СМИ узнали возможную причину самоубийстваНапомним, 31 октября в Кривом Роге Днепропетровской области на территории воинской части №3011 Национальной гвардии возле казармы нашли без сознания 21-летнего солдата-срочника.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Солдату сделали операцию, а затем перевели в реанимацию. Пациент находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Позже – 1 ноября, стало известно, что срочник скончался в больнице.

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Авторы: Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк