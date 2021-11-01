В Кривом Роге Днепропетровской области в больнице умер 21-летний солдат-срочник, которого нашли возле казармы без сознания с травмой головы.
Срочник умер в понедельник утром, 1 ноября, сообщили ТСН.uа в приемном отделении больницы №2.
Срочника нашли в бессознательном состоянии с травмой головы 31 октября на территории воинской части №3011 Национальной гвардии.
Читайте такжеНа Волыни ромы жестоко избили ветеранов АТО после скандального извинения на коленях (видео)Позже у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Срочнику сделали операцию, а потом перевели в реанимацию. Пациент находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Пресс-офицер части Нацгвардии Татьяна Якимчук сообщила, что после того, как срочника нашли без сознания, Государственное бюро расследований и прокуратура начали следственные действия.
Ранее стало известно, что в городе Надворная Ивано-Франковской области ножом убили 25-летнего ветерана боевых действий на Донбассе Василия Попадича. Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители.
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