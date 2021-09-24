Тело мужчины обнаружили грибники, которые и сообщили об этом полиции.

В Киевской области нашли повешенным мужчину, который исчез еще в июне

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook

"23 сентября, в отделение полиции № 2 (пгт. Чабаны) поступило сообщение от грибников о том, что они обнаружили тело мужчины в лесу вблизи села Юровка Фастовского района", – информируют правоохранители.

Как выяснилось, 51-летний мужчина без вести пропал 9 июня. О его пропаже с заявлением в полицию обратились родственники.

Читайте такжеВ Харькове пьяный неадекват напал на медиков скоройПредварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили родственников умершего, которые опознали его. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас проводятся соответствующие экспертизы и устанавливаются все обстоятельства смерти", – сказано в заметке.

В пресс-службе полиции Киевской области УНИАН рассказали, что этот случай не связан со следственными действиями в рамках расследования покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира, о чем сегодня сообщали некоторые СМИ: тело случайно обнаружили грибники, место обнаружения находится далеко от места нападения на авто Шефира.

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Автор: Дмитрий Хилюк