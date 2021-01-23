В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тысяч долларов США / фото Цензор. Нет

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка, задержанного вчера по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.

В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тысяч долларов США.

Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.

фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет
фото Цензор. Нет

Скандал в СБУ: что известно

  • В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.
  • В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги.

Кто такой Дмитрий Нескоромный

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: Денис Прядко