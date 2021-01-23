По данным СМИ, документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка, задержанного вчера по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.

В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тысяч долларов США.

Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.

Скандал в СБУ: что известно

В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги.

Кто такой Дмитрий Нескоромный

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: Денис Прядко