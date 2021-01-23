Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка, задержанного вчера по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Об этом сообщает Цензор.Нет.
"Прошу применить к подозреваемому Расюку Юрию Ивановичу... меру пресечения в виде ареста на 60 дней без указания суммы залога", - говорится в тексте ходатайства.
В ходатайстве упоминается, что Расюк предлагал потенциальному убийце Наумова 50 тысяч долларов США.
Документ утвержден прокурором Офиса генпрокурора Романом Витвицким.
Скандал в СБУ: что известно
- В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.
- В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги.
Кто такой Дмитрий Нескоромный
Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.
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