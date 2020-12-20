В результате пожара никто не пострадал, автобус выгорел полностью.

В воскресенье, 20 декабря, в Днепропетровской области на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) во время движения загорелся пассажирский автобус "Эталон".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Харькове автомобиль во время движения "превратился в факел (видео)Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 07:40.

"На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения вышли самостоятельно из автобуса", - говорится в сообщении.

Автобус полностью выгорел, пожар ликвидировали в 08:10.

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Автор: УНИАН