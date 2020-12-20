В воскресенье, 20 декабря, в Днепропетровской области на автодороге М-04 (направление Днепр-Кривой Рог) во время движения загорелся пассажирский автобус "Эталон".
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Харькове автомобиль во время движения "превратился в факел (видео)Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 07:40.
"На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения вышли самостоятельно из автобуса", - говорится в сообщении.
Автобус полностью выгорел, пожар ликвидировали в 08:10.
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