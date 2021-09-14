В Кировоградской областной администрации рассказали, что семья не состояла на учете как попавшая в сложные жизненные условия.

13 сентября Украину всколыхнула новость о смерти в детском лагере "Артек" в Пуще-Водице под Киевом 12-летнего Павла Теровца из Кропивницкого.

Журналисты "Обозревателя" узнали подробности о семье умершего мальчика.

Читайте такжеПод Днепром врач выпала из окна больницы и разбилась насмерть – соцсетиОтмечается, что у отца Павла есть группа по инвалидности. Ранее Игорь Теровец работал на стройке, однако у него обнаружили тяжелую форму сахарного диабета, пришлось перенести операцию на ноге. Позже у Игоря обнаружили остеомиелит. Затем был ряд операций и ампутаций. Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске, работать он не может.

При этом всем, по информации журналистов, сына мужчина воспитывал сам. Семья живет на помощь, но также отец продавал цветы возле супермаркета.

"Семья очень бедная. Отец сам как мог тянул своего сына, он был смыслом всей его жизни. Они жили на социальную помощь. Несколько лет назад, помню, был сюжет на телевидении. Тогда отец рассказывал, что им задерживали выплаты", – рассказала волонтер Елена, она помогает мужчине.

Журналистам не удалось ничего узнать о родной матери умершего Паши. Они лишь сообщают, что в семье есть еще старший сын.

Похороны 12-летнего Павла назначены на сегодня, 14 сентября.

Помочь семье можно, переведя средства на счет: 5168 7554 5978 4738.

Смерть 12-летнего Павла Теровца в "Артеке": что известно

В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере "Артек" умер 12-летний мальчик из города Кропивницкий Павел Теровец. Причина смерти пока неизвестна. Ребенку стало плохо 9 сентября, 12 числа он попал в реанимацию.

Автор: Ольга Робейко