Мальчика в воскресенье перевели в реанимацию, а потом он скончался, узнали журналисты.

В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере "Артек" отдыхал 12-летний мальчик из города Кропивницкий Павел Теровец.

У ребенка ухудшилось состояние здоровья, и в четверг, 9 сентября, его отправили в медцентр. В воскресенье, 12 числа, ребенка перевели в реанимацию, а позже он скончался, пишет pulse.kr.ua со ссылкой на сведения администрации лагеря.

По его данным, в лагере решили провести служебное расследование.

Читайте такжеВ запорожской больнице умер ребенок, впавший в кому в лагере (фото)"Вчера (12 сентября – Ред.) медсестра увидела ребенка без сознания. Мальчика перевели в реанимацию. Причина смерти пока неизвестна, ждем выводы медэкспертов ... ", – поделились в "Артеке".

Отец мальчика – Игорь Теровец, 12 числа на своей странице в Facebook написал, что его сын умер.

"…пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел!!!" – поделился он.

Мужчина сам воспитывал ребенка. Журналисты узнали, что отец мальчика – человек с инвалидностью.

Напомним, на территории микрорайона Пуща-Водица находится много детских лагерей.

Ранее подобная трагедия произошла в Херсонской области – вечером 29 августа на Арабатской Стрелке на сцене лагеря "Буревестник" упала в обморок 15-летняя девочка. Отдыхающую привезли в больницу, однако врачи не смогли ничем ей помочь.

Предварительная причина смерти подростка – острая сердечная недостаточность, вызванная кардиомиопатией (поражение сердечной мышцы).

Автор: Екатерина Присяжнюк