Взрослых медики госпитализировали.

На одной из трасс в направлении австрийского города Медлинг произошла смертельная авария с участием граждан Украины. В салоне на момент трагедии находились супруги с детьми. Детей 2 и 6 спасти не удалось.

Об этом пишет Обозреватель.

Пара родом со Львовской области, но уже несколько лет работает и живет в Италии.

42-летний Богдан легально устроился на местный завод, а 34-летняя Романа ухаживала за детьми и домом. Этим летом семья впервые за несколько лет выбралась на Родину к родственникам.

Читайте такжеВ Одессе подростки ограбили 11-летнего мальчикаТрагедия произошла, когда украинцы возвращались в Италию на собственном авто, но по дороге транспорт сломался, из-за чего они остановились на третьей полосе. Именно тогда сзади в них врезался другой автомобиль. На задних креслах находились дети, они погибли от полученных травм.

6-летний мальчик должен был идти в первый класс на следующий день.

Взрослых медики госпитализировали. Сама Богдана после прихода в сознание обстоятельств ДТП не помнит. В больнице ей сообщили о смерти детей.

Потерпевшим уже приобрели билет домой. Тела детей доставят во Львовскую область 4 сентября.

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Автор: Григорий Бондарь