Смертельное ДТП на Тернопольщине случилось между двумя селами.

В Тернопольской области в ночь на четверг, 12 августа, в ДТП погиб юный мотоциклист. Мотоциклиста не стало в день его совершеннолетия – парню только исполнилось 18 лет.

Смертельная авария случилась около 2:20 между селами Кутянка и Андрушевка Кременецкого района, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Тернопольщине.

По предварительным сведениям, парень на повороте не справился с управление, съехал в кювет и врезался в дерево. Правоохранители выяснили, что у пилота был шлем, однако не на голове. Шлем был пристегнут к мотоциклу.

"Полицейские говорят, что на момент ДТП парень был трезв...", – отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине водители мототранспорта обязаны ездить в шлемах – это одно из правил дорожного движения.

Езда без шлема является нарушение ч. 4 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За езду без шлема грозит штраф в размере 51 гривня.

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Автор: Екатерина Присяжнюк