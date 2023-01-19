Предатели перешли на сторону врага с самого начала оккупации части Харьковщины. Они помогали им закрепиться в городе, сдали все местное оборудование УЗ и организовали переброску эшелонов военной техники РФ на еще не оккупированные украинские земли.

Сотрудники СБУ сообщили об аресте бывших должностных лиц Укрзализныци, которые помогали перебрасывать военные эшелоны РФ в Украину.

Как указала пресс-служба ведомства, предателями оказались четыре экс-сотрудника транспортной компании на Харьковщине.

Они с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешли на сторону россиян и после оккупации части региона вступили в ряды новой "администрации".

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"Там одного назначили руководителем, других двоих – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданного врагом "Купянск-южной дистанции колеи", - говорится в сообщении.

На своих местах предатели всячески помогали оккупантам: они не только способствовали восстановлению железнодорожного сообщения с регионом для того, чтобы помочь россиянам закрепиться на занятой территории, но и организовали переброску эшелонов военной техники РФ на еще не оккупированные украинские земли.

Также они передали российской стороне все местное оборудование УЗ и призывали других украинцев стать на сторону агрессора, а также работать на оккупационное "железнодорожное предприятие", в обмен на хорошие зарплаты (в рублях) и лояльность оккупантов.

После прихода ВСУ на эти территории одному из коллаборантов удалось сбежать. Другие оказались не такими счастливчиками: первое время они пытались скрываться от правоохранителей, но позже всех троих поймали сотрудники СБУ.

На данный момент им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Суд установил меру пресечения обвиняемых в виде содержания стражей. Четвертого коллаборанта также уведомили о подозрении. Правоохранители прилагают усилия для его поимки.

Последние задержания СБУ

Ранее правоохранители идентифицировали главаря "кадыровцев", который руководил "карательными рейдами" оккупантов на Луганщине: он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик.

Также СБУ в Кременчуге обезвредила вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать, в частности, реактивные артиллерийские системы HIMARS и зенитно-ракетные системы С-300.

В Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной Государственной автомобильной инспекции, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

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