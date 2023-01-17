В результате удара погибли 44 человека, из которых пятеро детей, а также травмированы 79 человек, из которых 16 детей.

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Днепре завершены.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что всего спасено 39 человек, из них – шесть детей.

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В результате удара погибли 44 человека, из которых пятеро детей, а также травмированы 79 человек, из которых 16 детей.

Кроме того, получено 47 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, четыре человека найдены живыми у родственников и в больницах.

Российский удар по дому в Днепре: подробности

14 января русские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

Правоохранители идентифицировали российских военных, которые причастны к ракетному удару по Днепру. К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.

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