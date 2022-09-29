Он, в частности, обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов к местам базирования врага.

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, которого россияне во время временной оккупации Киевской области назначили "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Согласно данным следствия, коллаборационистом является местный предприниматель, который добровольно согласился сотрудничать с агрессорами на должности "заместителя председателя Дымерского поссовета" и "директора комбината коммунальных предприятий".

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"Именно там вражеский приспешник обустроил свое "рабочее место" и проводил встречи с местными жителями, которых пытался привлечь к сотрудничеству с оккупантами", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что мужчина обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов к местам базирования врага.

"Кроме этого, коллаборационист принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Рашисты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адреса проживания участников АТО", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что в случае отказа "сдавать" украинских воинов враг применял к людям психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

"Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником ВС РФ с позывным "отец Кирилл", - говорится в сообщении.

После освобождения Димера мужчина скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Так, следователи спецслужбы сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Оккупация поселка Дымер

Дымер - небольшой поселок в Вышгородском районе Киевской области.

Утром 25 февраля захватническая армия Российской Федерации заехала на территорию поселка и оккупировала его.

Уже 1 апреля подразделения Вооруженных Сил Украины деоккупировали Дымер и ряд других населенных пунктов.

Раньше жительница Димера рассказала, как они жили во время оккупации. По ее словам, в поселке были "боевые буряты", Росгвардия и кадыровцы.

За это время в Дымере пропали без вести 30 пленных.

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