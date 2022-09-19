Он якобы продолжит курс области "на вхождение в состав Российской Федерации".

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вернулся на территорию региона для "исполнения обязанностей" так называемого "руководителя" оккупационной администрации.

Информация об этом появилась в Telegram-канале коллаборанта и предателя Украины.

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей "главы администрации Херсонской области". Сергей Елисеев сложил с себя полномочия "врио главы администрации" и вернулся к должности "председателя правительства региона", — сказано в сообщении.

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После возращения Сальдо заявил, что "продолжит курс Херсонщины на вхождение в состав Российской Федерации". О контрнаступлении ВСУ на юге в посте не упоминается.

Напомним, в начале августа появилась информация, что Сальдо ввели в медикаментозную кому, доставили в Крым, а оттуда – спецбортом в Москву. Гауляйтера якобы госпитализировали в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве с диагнозом отравление. Под подозрением находились повар и горничная.

По данным СМИ, лечение коллаборанта проходило в секретном режиме. Однако 13 сентября всю эту информацию опровергло издание "Можем объяснить" со ссылкой на свои источники. Сальдо убрали с должности из-за воровства. А так как средства поступали в Херсон из Москвы наличными, предъявить обвинения гауляйтеру напрямую было невозможно.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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