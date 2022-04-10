За три дня до того, как Россия заявила, что будет выводить войска с севера Украины, оккупанты начали ходить по всем домам в Дымере и воровать оттуда вещи.

Жители поселка Дымер, который больше месяца был оккупирован российской армией, рассказали о пережитых ужасах и, как уходя, оккупанты воровали все из домов дымерцев.

Местная жительница Ольга Симонова рассказала, что первая военная техника начала заезжать в Дымер 25 февраля, сообщает lb.ua.

"Первую неделю они нас обходили и ехали на Лютежский плацдарм... Он расположен в 15 километрах от нас. Но из-за того, что нет электроэнергии и перестали работать насосы на дамбе, река Ирпень набрала свой прежний объем. В планы россиян это не входило, они такого не ожидали. Они пытались форсировать реку, а там их уже встречали наши военные. Россияне возвращались очень злые", - рассказала Ольга.

Через неделю россияне начали окапываться в Дымере. "Они заняли завод "Викналенд" – это бизнес, который переехал к нам из Донецка 8 лет назад. На заводе россияне обустроили свой склад боеприпасов, а в подвал начали активно свозить местных. Там их держали и пытали".

Сначала россияне заявляли, что пришли дымерцев "спасать". "А когда мы не соглашались, чтобы нас спасали, они становились очень агрессивными, – сказала Ольга. - Забирали людей. В "Викналенде" юноши и девушки по 20-30 дней лежали на бетонном полу".

Женщина также рассказала, что россияне очень хотели узнать, как откачать воду из реки Ирпень, чтобы все таки выйти на Лютежский плацдарм. Взяли в плен инженера из Козаровичей и допрашивали его, как откачать воду. "Он объяснил, что нужен свет, чтобы заработали насосы. Они спрашивали: "А как еще воду откачать?"- Он сказал: "Ну выпейте ее". То ему пальцы на руках поломали. Но хотя бы жив, и на том спасибо".

По словам женщины, когда ВСУ ударили по "Викналенду", поскольку там был склад боеприпасов оккупантов, начался пожар, но кто-то из местных открыл дверь, чтобы выпустить пленных.

Между тем, за время оккупации в Дымере 30 пленных пропали без вести.

Все время, что длилась оккупация, Ольга помогала своей маме в больнице. С началом боевых действий туда начали поступать раненые.

Она рассказала, что лекарств не хватало и доставить их в Дымер не было возможности две недели. Это все не помешало больнице, не имевшей операционной и нужных медикаментов, принимать и спасать раненых. Ольга отметила, что в больнице остался детский травматолог из "Охматдета", который живет в Дымере – на нем держалась вся работа с ранеными. "Пришлось и роды принимать - за время оккупации в Дымере родилось 5 мальчиков. До того в нашей больнице не было родов, наверное, лет 25. Мы сделали одно такое большое коридорное отделение – и там они все рождались", – рассказала Ольга.

Раненых за это время в больницу поступило около тридцати.

"Погиб парнишка, мой друг. Он вез продукты, и из него сделали просто решето. Мы не знали, где он делся. Жена на утро шла с поднятыми руками к тем россиянам, которые его расстреляли, и два часа молила их отдать тело, чтобы похоронить", – вспомнила Ольга.

Похоронить тоже было сложно - кладбище заминировано. Надо было уговаривать россиян, чтобы они разминировали и разрешили захоронение.

Оккупанты назначили в Дымере нового главу из местных. "Где он теперь мы не знаем, но Служба безопасности пришла за ним первым, – говорит Ольга. - Он очень хотел стать начальником, подавался раньше на голову ОТГ. Но за него не голосовали из-за его наркотического прошлого".

Россияне выстраивали новую иерархию, поснимали украинские флаги.

"У нас стояли боевые буряты – так мы их называли. Которые говорили, что приехали нас освобождать и поднимать с колен. А сами удивлялись, что у нас есть туалеты в доме: "Даже есть туалеты в доме?""Эта у вас телевизоры такой толщины?!", "У вас асфа-а-альт??","Там, откуда я, таких машин не-е-ет". И оно мне рассказывает, что приехало меня поднимать с колен " - смеется женщина.

"В Дымере также были росгвардия и кадыровцы. Как шли на Гостомель, то возвращались и перегруппировывались. Были наемники и срочники, были кадровые военные. Но самые абсурдные были боевые буряты", – вспоминает она.

Ольга рассказывает, что из своих походов на Гостомель оккупанты возвращались очень злые: "Их там разбомбят – и они возвращаются злые как собаки. А через три дня снова собираются на Киев. Что интересно, они не знали даже, что происходит на других блокпостах – у них не было между собой связи, а собственные телефоны их руководство заставило расстрелять, когда они сюда заходили", - рассказала женщина.

Еще за три дня до того, как Россия заявила, что будет выводить войска с севера, оккупанты начали ходить по всем домам и воровать оттуда вещи.

"Как мне жаль, что я не сфоткала тот БТР – на нем было все на свете. Кресла, ковры, люстра. Все навалено, перевязано лентами, а сверху сидят ОНИ", – рассказывает Ольга. Воровали также и внедорожники, на них тоже "гордо" вывозили имущество дымерцев.

Сам Дымер более или менее цел. Когда поселок освободили, первым делом вывесили украинские флаги. И бросили понтон через реку, чтобы можно было доставлять необходимое.

"Сейчас я даже не имею права сказать, что нам плохо. Да, нет света, но стоят наши военные, которые улыбаются, и к ним можно подойти с чем угодно – и они помогут!", - подытожила женщина.

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