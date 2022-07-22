Злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене, суд взял его под стражу.

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирской области и планировал поступить в "расстрельные группы" оккупантов.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, злоумышленник предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности относительно расположения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории региона.

Полученную информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

"Установлено, что предателем является житель Коростеня, который ранее работал на одном из стратегически важных заводов. По информации контрразведчиков, "куратор" от ГРУ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации", - добавил Дехтяренко.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, накануне СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

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