Он корректировал ракетные удары по аэропорту.

СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

Об этом сообщает СБУ.

"С начала полномасштабной агрессии России мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге. Кроме того, злоумышленник фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых - международный аэропорт "Кривой Рог", - рассказали в ведомстве.

Всю информацию предатель передавал оккупантам по закрытым каналам связи. Он отмечал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий.

Помимо этого, российский агент переправлял врагу материалы скрытой фото- и видеосъемки месторасположения и внешнего вида этих объектов.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ в качестве активного пользователя анонимных Telegram-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. Предатель призывал поддержать оккупантов и оправдывал их преступления.

Во время обысков у него обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. Еще одним доказательством стала переписка с фактами получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

Предателю сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас он содержится под стражей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ежедневно задерживают вражеских агентов.

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