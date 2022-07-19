Злоумышленник под псевдонимом "Гелен" передавал собранную информацию своим кураторам для подготовки вражеских диверсий и специальных информационных операций.

На Закарпатье фанат "русского мира" сядет в тюрьму на 7 лет. Установлено, что злоумышленник под псевдонимом "Гелен" собирал информацию и передавал ее своим кураторам для подготовки вражеских диверсий и специальных информационных операций.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, Свалявский районный суд Закарпатской области вынес обвинительный приговор агенту РФ, который собирал для ФСБ общественно-политическую информацию в Украине. Мужчина действовал под псевдонимом "Гелен", он передавал собранную информацию своим кураторам. Они использовали эту информацию для подготовки вражеских диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах Украины.

"Следователи и контрразведчики СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, установлена вся цепочка его кураторов и координаторов из числа сотрудников ФСБ, в том числе и под прикрытием", - сообщила пресс-служба.

Фаната "русского мира" признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что злоумышленника под псевдонимом "Гелен" задержали в марте этого года. СБУ также выяснила, чем именно занимался злоумышленник.

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