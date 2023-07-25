У мужчины изъяли автомат Калашникова, боевые гранаты и много патронов к стрелковому оружию.

В Запорожье контрразведчики Службы безопасности Украины задержали еще одного участника агентурной сети российской ФСБ, которая на 9 мая готовила серию терактов против командования и спецподразделений украинских войск на Запорожье.

Как сообщили в СБУ, мужчина под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами.

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Отмечается, что накануне 9 мая СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах юга, а уже сейчас в Запорожье - их сообщника.

В частности, у мужчины изъяли автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению. По данным правоохранителей, именно это оружие российские пособники планировали использовать для совершения терактов в Запорожье и вблизи передовой.

В частности, основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы СБУ.

Следователи отметили, что задержанный мужчина не скрывал свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими, поэтому весной этого года попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственной квартире тайник, в котором разоблаченная группа террористов прятала незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

Во время обыска по месту жительства задержанного среди прочего обнаружено: три боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, более 800 патронов к стрелковому оружию и 2 дымовые гранаты РГД-55мч.

Пособнику россиян сообщено о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации действий. Правоохранители сейчас пытаются определить источники поступления оружия в руки фигурантов.

Операции СБУ по разоблачению вражеских агентов

Как сообщил УНИАН, несколько месяцев назад в Украине начался суд над организатором неудачного теракта на Кураховской ТЭС. Речь идет о бывшем правоохранителе, который после оккупации Мариуполя пошел "прислуживать" оккупантам, проводил фильтрационные мероприятия, преследовал украинцев.

Впоследствии он планировал организовать теракт на ТЭС, для чего заблаговременно скрыл взрывчатку, боеприпасы и другие необходимые вещи неподалеку от станции. А взрыв должен был осуществить его сообщник. Однако украинские правоохранители предотвратили теракт. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

А на днях контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне - удалось задержать резидента российской спецслужбы, который держал "на связи" до десяти информаторов в регионе.

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