Российского информатора поймали "на горячем" во время фотофиксации объекта и одной из боевых частей ВСУ.

В Николаевской области задержан местный житель, который собирал информацию для воздушных атак врага по госпиталю и по боевой части Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что информатор российских спецслужб объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны.

Он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны. При этом, особое "внимание" уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

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Сотрудники СБУ поймали предателя "на горячем" во время фотографирования госпиталя и одной из боевых частей ВСУ. У него изъят мобильный телефон с соответствующими фото.

Оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных воздушных ударов по территории региона.

Как установили сотрудники СБУ, задержанный местный житель поддерживал проведение фейкового референдума по присоединению Николаевщины к РФ и об этом он неоднократно писал в пророссийских телеграм-каналах. Именно этим он привлек к себе внимание российской спецслужбы. На него дистанционно вышли весной 2022 года и предложили сотрудничество. Коммуникацию стороны поддерживали через один из мессенджеров.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала предателя, который собирал данные для РФ по Бахмуту

Как сообщал УНИАН 6 июля, в Донецкой области СБУ задержала вражеского информатора, который "сливал" российской ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

Он собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Первым делом он пытался обнаружить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Коллаборанта задержали, когда тот выходил из дома для осуществления скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск. Предателем оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал работать на врага.

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