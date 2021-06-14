Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице.

Служба безопасности Украины заблокировала очередной механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.

"Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках: украинском и английском. Делец "удостоверял" их поддельной "мокрой" печатью", - говорится в сообщении.

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Нелегальный бизнес мужчина начал в марте этого года. Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 грн.

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли привести к снижению контроля над распространением пандемии. Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома". Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождается от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Наталья Ничишина