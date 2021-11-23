Среди "клиентов" граждане РФ и жители ВОТ Украины.

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной группировки дельцов, которые организовали механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, противоправный бизнес наладили жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

Злоумышленники изготавливали фиктивные документы, необходимые для приобретения гражданства одной из стран ЕС, и обеспечивали процедуру их подачи на рассмотрение вне основной очереди.

За свои услуги они брали 5 тысяч евро.

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Среди "клиентов" злоумышленников были граждане Российской Федерации, жители временно оккупированных территорий Украины.

Во время обысков у фигурантов изъяли около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства; оригиналы и копии иностранных паспортов; поддельные печати и штампы и т. д.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве, на Львовщине и Ривненщине сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Автор: Светлана Закелова