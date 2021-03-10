Причина самоубийства неизвестна.

В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

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Девочка позвонила маме и сказала, что возвращается домой с уроков рисования.

Как пишет издание, после этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова.

Девочка оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.

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Автор: Людмила Жерновская