Медики констатировали смерть ребенка / фото УНИАН
В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.
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Девочка позвонила маме и сказала, что возвращается домой с уроков рисования.
Как пишет издание, после этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова.
Девочка оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.
На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.
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