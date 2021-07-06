Компания устроила пикник на мемориале в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В Одессе компания отдыхающих решила устроить пикник у Вечного огня на Аллее Славы.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook.

Отдыхающие с детьми пришли в парк Шевченко: они жарили шашлыки на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу, а также употребляли алкогольные напитки.

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить (шашлык – УНИАН) в парк Шевченко на Вечном огне", - прокомментировали инцидент в мэрии города.

Отмечается, что первым их увидел оператор центрального пульта коммунального учреждения «Центр-077», которое, в частности, ведет в городе видеонаблюдение. Оператор сообщил о происходящем охранникам коммунального учреждения «Городская стража», патрулировавшим территорию. Они оперативно прибыли на место и выдворили нарушителей с территории мемориала.

Памятник Неизвестному матросу в Одессе

В Одессе в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко в мае 1960 года был открыт мемориальный комплекс – памятник Неизвестному матросу и Аллея Славы. Гранитный 21-метровый обелиск высится над Черным морем, у его подножия – горит Вечный огонь. К нему ведет Аллея Славы, где захоронены в одиночных и братских могилах герои, сражавшиеся за Одессу в годы Второй мировой войны. В их числе – морские пехотинцы, подводники, капитаны боевых кораблей, доставлявших в осажденный город грузы, пограничники, летчики.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Олег Давыгора, Лариса Козовая