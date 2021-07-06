В Одессе компания отдыхающих решила устроить пикник у Вечного огня на Аллее Славы.
Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook.
Отдыхающие с детьми пришли в парк Шевченко: они жарили шашлыки на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу, а также употребляли алкогольные напитки.
"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить (шашлык – УНИАН) в парк Шевченко на Вечном огне", - прокомментировали инцидент в мэрии города.
Отмечается, что первым их увидел оператор центрального пульта коммунального учреждения «Центр-077», которое, в частности, ведет в городе видеонаблюдение. Оператор сообщил о происходящем охранникам коммунального учреждения «Городская стража», патрулировавшим территорию. Они оперативно прибыли на место и выдворили нарушителей с территории мемориала.
Памятник Неизвестному матросу в Одессе
В Одессе в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко в мае 1960 года был открыт мемориальный комплекс – памятник Неизвестному матросу и Аллея Славы. Гранитный 21-метровый обелиск высится над Черным морем, у его подножия – горит Вечный огонь. К нему ведет Аллея Славы, где захоронены в одиночных и братских могилах герои, сражавшиеся за Одессу в годы Второй мировой войны. В их числе – морские пехотинцы, подводники, капитаны боевых кораблей, доставлявших в осажденный город грузы, пограничники, летчики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве выпавший из окна вазон едва не убил ребенка: инцидент попал на видео
- Фейерверки и танцы: во Львове открыли дело из-за празднования дня рождения на мемориале Героев Небесной сотни
- В Черкасской области парень упал в костер во время празднования Ивана Купалы
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram