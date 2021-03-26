В городе Белая Церковь Киевской области семья жарила маршмэллоу на Вечном огне.
Видео происшествия от одного из очевидцев опубликовал Telegram-канал "Белая Церковь - БЕЗ ТАБУ". По его словам, в местном Парке Славы женщина вместе с двумя детьми жарила на Вечном огне листья, ветки и маршмэллоу.
"Кроме того, мама семейства это снимала и смеялась. Просто меня это очень смутило, потому что в городе хватает детских площадок, и мама учит детей какой-то ерунде", - говорится в посте.
Сам очевидец, который снял видео, с его слов, несовершеннолетний, поэтому замечание сделать взрослым не решился.
По данным канала, этим инцидентом уже занимается полиция.
Как оскверняют Вечный огонь
- Вечный огонь - это постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чем-либо или о ком-либо. В Белой Церкви такой, в частности, установлен в Парке Славы. В прошлом году возле него обнаружили девушек, которые также жарили еду.
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