За день до трагического случая мальчику исполнилось 12 лет.

Мама погибшего мальчика опубликовала последнее фото Артема, на котором он задувает 12 свечей на торте. За день до трагического случая мальчику исполнилось 12 лет. Завтра ребенка похоронят.

Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Это последнее фото моего сыночка на моем телефоне. Спасибо всем за сочувствие, за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать сообщения", - написала она.

Гибель школьника на водопаде: подробности

2 июня в селе Каменка Львовской области погиб шестиклассник, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, но тщетно.

У классной руководительницы школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала реанимации.

По факту гибели школьника полиция Львовской области открыла уголовное производство. Виновнику грозит 5 лет заключения.

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Автор: Денис Прядко