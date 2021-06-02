Также госпитализирован педагог, который пытался спасти ребенка, упавшего в водопад.

Во Львовской области из-за гибели 12-летнего школьника во время экскурсии на водопад госпитализировали двух педагогов.

Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, об этом сообщила начальник управления образования мэрии Зоряна Довганик.

«Сегодня в 11:42 в селе Каменка произошел несчастный случай – погиб ученик 6-го класса одной из школ нашего города. Дети поехали на экскурсию вместе с работниками учебного заведения и сопровождающими лицами: 3 учителей и 2 родителей. Как нам стало известно, мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он поскользнулся и упал в воду», - рассказала она.

Читайте такжеПод Львовом школьник погиб во время экскурсии на водопадПо словам Довганик, на месте проводили реанимационные мероприятия как педагоги, которые поехали с детьми на экскурсию, так и медики, ведь была вызвана карета скорой помощи. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Классный руководитель, сопровождавший детей, получил сердечный приступ, поэтому находится в больнице в городе Сколе. Кроме того, учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе», - добавила чиновник.

Она подчеркнула, что управление образования горсовета создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

Гибель школьника во время экскурсии на водопад: что известно

Сегодня, 2 июня, во Львовской области во время экскурсии на водопад в с. Каменка Стрыйского района погиб шестиклассник.

Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму.

Поскольку при падении ребенок зацепился за корни дерева, его пришлось высвобождать спасателям.

Врачам скорой помощи не удалось спасти жизнь школьнику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе