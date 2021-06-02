Мальчик близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду.

Во Львовской области во время экскурсии на водопад в с. Каменка Стрыйского района погиб шестиклассник.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, сегодня, 2 июня, во время экскурсии в с. Каменка Стрыйского района ученик 6-го класса одной из львовских школ подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму.

«Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка», - говорится в сообщении.

По информации управления образования горсовета, по данному факту будет проведено расследование.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, несчастный случай произошел около 11:55.

Отмечается, что мальчик, 2009 года рождения, упал в воду и зацепился за корни дерева. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево и высвободили ребенка и передали медикам, которые констатировали смерть.

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Ранее в Виннице 43-летняя женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего школьника. В крови у женщины в момент ДТП было 3,3 промилле алкоголя, что в 16,5 раза превышает норму.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние пострадавшего ребенка немного улучшилось, он уже может самостоятельно есть. Тем не менее, у него впереди несколько операций и тяжелый процесс реабилитации.

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Автор: Светлана Макринская