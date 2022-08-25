В 2007 году его завербовали российские спецслужбы и до февраля 2022 года он помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

Экс-чиновника Секретариата Кабинета министров Украины приговорили к 12 годам заключения за передачу тайной информации представителям Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый в 2007 году был завербован представителями ФСБ РФ и до февраля 2022 года помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в силу занимаемой должности он имел доступ к информации, которая поступает от центральных органов государственной власти до правительства. За денежное вознаграждение он лично передавал информацию, в том числе тайную, представителям ФСБ РФ.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса генпрокурора должностное лицо управления обеспечения контроля Секретариата Кабинета министров Украины признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Русском "крот" в Кабмине: что известно о деле предателя

Напомним, 21 июня Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской агентуры, в которую входили должностные лица Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. В результате спецоперации в Киеве задержали заведующего отделом Секретариата Кабмина и руководителя одной из дирекций ТПП, которые передавали врагу различную разведывательную информацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. 2 августа в офисе генпрокурора раскрыли детали дела экс-чиновника, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ.