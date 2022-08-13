Речь идет о признании России государством-спонсором терроризма, визовом бане для россиян, ограничении цены на нефть, газовом эмбарго и оружии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов для победы над Российской Федерацией.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, речь идет о признании России государством-спонсором терроризма, визовом бане для россиян, ограничении цены на нефть, газовом эмбарго и оружии.

"Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желание воевать и шантажировать западный мир", - считает руководитель ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, Сенат США единогласно поддержал резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Страны ЕС призвали немедленно остановить туризм и выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

В РФ не в восторге от таких перспектив. В частности, директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев заявил, что Москва пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном в случае признания Российской Федерации "страной-спонсором терроризма". В РФ заявили, что это будет "точкой невозврата".

Вас также могут заинтересовать новости: