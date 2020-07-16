В СБУ подтвердили задержание предполагаемых убийц сотрудника спецслужбы

По словам главы СБУ, чуть позже будут сообщены детали этого трагического события.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что виновные в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного задержаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Скорее всего, это насильственная смерть. Благодаря слаженному сотрудничеству с Нацполицией, по нашему мнению, виновные лица уже задержаны», - заявил он.

Также Баканов отметил, что чуть позже будут сообщены детали этого трагического события.

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Отвечая на вопрос, сколько человек задержано, председатель СБУ сказал: «Несколько».

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Оболонском районе Киева нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного, который занимался делами, которые касались вопросов нацбезопасности.

Накануне вечером СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в совершении преступления.

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