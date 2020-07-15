В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ (фото, видео)

По предварительным результатам экспертизы, полковник скончался от удара по голове тупым предметом.

Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники.

Одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони — неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанный - уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужчина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

Видео: Detective-info

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева 15 июля ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

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